الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دبلوماسي أمريكي سابق: على إسرائيل توفير ممرات آمنة في غزة لإيصال المساعدات

غزة
غزة

قال جويل روبين نائب وزير خارجية أمريكا السابق، إن الموقف داخل الإدارة الأمريكية يبدو وكأن هناك خلاف في العديد من المنظمات الحكومية، فيوجد العديد من القلق حول التوجه الأمريكي فيما يتعلق بحركة حماس. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الخلاف داخل الإدارة لن يغير موقف أمريكا تجاه دعمها لإسرائيل، من أجل أن تستطيع تل أبيب من إبادة حماس.

وتابع: "صناع القرار الأعلى في أمريكا يوجد به انقسام، ولكننا لا نعلم كيفية أن يؤثر هذا الانقسام على الدعم الأمريكي لإسرائيل"، مشددا على ضرورة توفير إسرائيل لممرات آمنة في غزة لإيصال المساعدات.

وأكد جويل روبين، أن العديد من المدنيين قتلوا في غزة، مشيرا إلى أن الرئيس جو بايدن حذر مرارا وتكرارا من قتلهم.
 

جويل روبين نائب وزير خارجية أمريكا السابق الادارة الامريكية صناع القرار الأمريكي حماس

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