أبرز مساهمات الاتحاد الأوروبي في الطاقة المتجددة بمصر

وضعت مصر خطة لتنويع مصادر الطاقة وفق استراتيجية تعتمد على التنمية المستدامة من أهم محاورها توفير طاقة مستدامة، وحرص الاتحاد الأوروبي منذ وضع مصر استراتيجية وطنية تنتهي في 2035 للاعتماد على 42% من الطاقة المتجددة في المساهمة في أغلب الخطوات سواء بالمساهمة بنقل الخبرات او التمويل.

ففي 2016 نظم وفد الاتحاد الأوروبي في مصر أول مؤتمر لاستراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2035.

وناقش المؤتمر الاستراتيجية الشاملة للحكومة من أجل الطاقة التي ستغطي العشرين عاما القادم من خلال المشروع الذي يموله الاتحاد الأوروبي تحت عنوان المساعدة الفنية لدعم إصلاح قطاع الطاقة في مصر (TARES) وذلك في إطار برنامج دعم سياسة قطاع الطاقة (SPSP). وقد تم تعزيز استراتيجية الطاقة الوطنية حتى عام 2035

وتم دعم الاستراتيجية عن طريق نموذج الطاقة المصرية الوطني المدعو TIMES-EGYPT والذي صممه مستشارون أوروبيون والذي يمثل أداة غنية بالتكنولوجيا ويقودها الطلب لاستكشاف تطور خطة الطاقة المصرية بالكامل على مدى عشرين عاما. لقد وفر النموذج مجموعة من التصورات المختلفة للطاقة في البلاد، آخذا في الاعتبار تطوير مصنع طاقة الفحم، وتوليد طاقة نووية بالمستقبل، واستكشافات حقول الغاز الحديثة، وخطط الطاقة المتجددة بالإضافة إلى إمكانيات كفاءة الطاقة. كما منحتنا الاستراتيجية أيضا طاقة ذات تكلفة جيدة للعشرين عاما القادمة والتي يمكن أن تسعى الحكومة للحصول عليها بجانب التصورات الأخرى.

ووقع الاتحاد الأوروبي مع مصر في مؤتمر المناخ الذ تم تنظيمه فيمدينة شرم الشيخ العام الماضي مذكرة تفاهم بشأن شراكة استراتيجية بخصوص الهيدروجين المتجدد، وإعلانا بشأن المياه والغذاء والطاقة.

تأتي الاتفاقيات بعد يوم من توقيع مصر ثماني اتفاقيات إطارية لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا، قائلة إنها تهدف إلى أن تصبح مركزا لإنتاج الهيدروجين والفوز بنسبة 5% من السوق العالمية بحلول عام 2040.