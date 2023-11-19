الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تتفقد معامل التميز البحثي في الجامعة

جامعة دمياط
جامعة دمياط

تفقد اليوم الأحد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط والدكتور منال عوض محافظ دمياط والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي ادعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وكان يرافقه الدكتور وائل فاروق الطيبانى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور المتولي سليم عميد كلية الزراعة وعدد من أساتذة الجامعة، والباحثين.

وخلال الجولة تفقدوا مركز التميز البحثى في العلوم الزراعية المتقدمة والذى يضم العديد من الوحدات الأحدث عالميًا وهى  معمل بحوث استدامة المياه والنظم الزراعية، ومعمل تحليل وجودة الأغذية والأعلافومعمل بحوث التقنية الحيوية الزراعية ومعمل بحوث البيولوجيا الجزيئية ومعمل التحليل الطيفي والمعمل المركزي.

وأعربت محافظ دمياط عن أهمية مركز التمويل البحثي في العلوم الزراعية المتقدمة لممحافظة، ويكون نواه للتعاون مع جامعة دمياط والاستفادة من جامعة دمياط في مختلف الأبحاث العلمية.

وجدير بالذكر أن مركز التميز البحثي في العلوم الزراعية المتقدمة يهدف إلى فحص وتشخيص الأنسجة الحيوانية والنباتية وفحص المواد النانومترية المخلقة المستخدمة في صناعات المغذيات النباتية والحيوانية والمبيدات ومعالجة المياه والكشف عن الإصابات الفيروسية مثل فيروس كورونا وفحص وتشخيص الخلايا والأورام السرطانية وفحص مركبات العقاقير الطبية والمستحلبات والكشف عن متبقيات المبيدات في الأغذية والأعلاف والمياه وتقدير وتعريف المركبات الفعالة في المستخلصات النباتية وكشف درجة نقاوة الأدوية والعقاقير الطبية في الأغذية والألبان وفصل وتقدير الأحماض الأمينية والبروتينات والأحماض النووية والأدوية والمبيدات الحشرية والمضادات الحيوية والمنشطات وتقدير الأفلاتوكسينات وهي من أخطر أنواع السموم في الأغذية والأعلاف والمواد الغذائية المستوردة وقياس تركيز المعادن الثقيلة في المياه والمخلفات السائلة والأغذية والأعلاف وخامات البترول والزيوت ومراقبة الجودة في مصانع الألبان لتحليل اللبن إلى ما يصل إلى ستة معايير وفحص الغش في غضون دقائق وتحديد الكربون والهيدروجين والنيتروجين والكبريت والأكسجين في مختلف الأدوية والبتروكيماويات والطاقة والبيئة والزراعة والأغذية والأعلاف وتحليل الهرمونات وقياس الإستجابات المناعية.

جامعة دمياط جامعة دمياط الجديدة حمدان ربيع الدكتورة منال عوض دمياط

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