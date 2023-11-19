الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موقف مرعب يتعرض له كريم قاسم في المشرحة بأولى حلقات "زينهم"

زينهم
زينهم

شهدت أولى حلقات مسلسل “زينهم” الذي يخوض بطولته الفنان أحمد داوود والفنان كريم قاسم والمذاع على شاشة قناة أون، العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة في إطار كوميدي اجتماعي نظرًا لعملهم بالطب الشرعي.

وجمعت الثنائي داوود وكريم قاسم عدد من المشاهد الكوميدية داخل المشرحة، حيث يظهركريم قاسم بدور دكتور جيمي وهو نجل سلوي محمد علي وعماد رشاد والذي يريد أن يسافر ويعمل طبيب قلب وأشقاءه أطباء ولكن كل منهم لديه مطعم بيتزا، لكنه تم تعينه بمشرحة زينهم الذي يلعب دوره احمد داوود.

ويحاول “زينهم” تعليم “جيمي” أساسيات تشريح الجثث، ويؤكد له أن منا لطبيعي داخل المشرحة التحدث مع الموتى لمعرفة اسباب الوفاة، واثناء شرحه له عمليا على جثة فتاة تعرضت للقتل، يضطر زينهم ترك جيمي وحده بالمشرحة ليعرف سبب علو الأصوات بالخارج، ليتفاجأ جيمي بتحدث الجثه معه بالفعل ومناداته، لتنتهي أحداث الحلقة الأولى بهروب “جيمي” مفزوعا من المشرحة.

مسلسل “زينهم” بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أحمد الرافعى، محمد أبو داود، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، انجى أبو السعود، أسامة أبو العطا، حمدى هيكل، بسمة نبيل، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

زينهم الطب الشرعي أحمد داوود كريم قاسم أولى حلقات مسلسل “زينهم” مسلسل

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