الزملوط يلتقي وفدًا من المستثمرين الروس لتعزيز بيئة الاستثمار في الطاقة النظيفة

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، المستثمر الروسي السيد شاميل ودف والوفد المرافق؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

حيثُ تباحث الطرفان عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التعاون في مجال الطاقة الشمسية والزراعة النظيفة وإنتاج زيت النخيل في ضوء جهود المحافظة لزراعة أجود أنواع النخيل.

وأعرب المحافظ عن بالغ ترحيبه لكلّ ما يخدم التوسع في الرقعة الزراعية واستغلال موارد المحافظة، لافتًا لتخصيص منطقة الزراعات النظيفة والمستحدثة بأفضل المواصفات القياسية العالمية للاستهلاك المحلي والتصدير، كما استعرض أهم المقومات التي تحظى بها المحافظة، مؤكدًا على تقديم كافّة التيسيرات لجذب الاستثمار الجاد.

جدير بالذكر أن الوفد يزور المحافظة على مدار 3 أيام لمعاينة المواقع المحتملة للمشروعات وزيارة المناطق السياحية والأثرية.

نائب محافظ الوادي الجديد تستقبل الأمين العام لمؤسسة زايد العليا

كما استقبلت السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، السيد عبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم من دولة الإمارات الشقيقة والوفد المرافق من المؤسسة ووزارة الشباب والرياضة، والذي يزور المحافظة لبحث سبل التعاون المشترك في مجال دعم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم خدمات تأهيلية لهم.

وأعربت نائب المحافظ خلال اللقاء، عن بالغ الامتنان للجهود المبذولة من الجانب الإماراتي لافتتاح مركز للتخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي بمركز الداخلة والذي بدأ العمل به في شهر أغسطس الماضي، بالإضافة إلى المركز الذي تم افتتاحه بمركز شباب الخارجة منذ عامين، والذين تم تجهيزها بأحدث التجهيزات والوسائل العلمية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والمؤسسة. كما بحثت التنسيق لافتتاح فرع ثالث بمركز باريس وتطبيق منظومة تكنولوجية لحصر الحالات ومتابعتها إلكترونيًا؛ تقديم الخدمات لأكبر عدد من أبنائنا من ذوي الهمم.

وفي ختام الزيارة، أهدت نائب المحافظ درع المحافظة لرئيس الوفد الإماراتي تقديرًا للتعاون المثمر والبناء المقدم من المؤسسة.