الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

21 منفذًا ثابتًا لمبادرة تخفيض الأسعار بسوهاج ورقابة على الأسواق

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة سوهاج التي أطلقها مجلس الوزراء في عدد من المنافذ ومعارض وزارة التموين، بالمحافظة ما بين ثابت ومتنقل  من أجل تخفيف العبء عن كاهل الأسر، مع استمرار زيادة ضخ السلع الأساسية بسبب الإقبال المتزايد عليها.

وتستعرض “الدستور” مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة سوهاج.

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج لـ"الدستور"، فعلت مبادرة تخفيض الأسعار بمختلف منافذ التموين والمحال الجملة والنصف جملة والشركة المصرية والسوبر ماركت والهايبر ومنافذ المعارض الثابتة بميدان العارف والثقافة ومدينة ناصر وسيتي ومعارض الوحدات المحلية حيث وصلت 21 منفذًا فضلًا عن المنافذ المتنقلة بـ10 سيارات تابعة للتموين يمكن طلبها بواسطة الوحدات المحلية.

وأضاف أنه تم طرح كميات كبيرة من السكر والأرز والزيت، والسمنة، والمكرونة، في عدد من هايبرات الشركة المصرية، ومنافذ التموين، في شتى أنحاء المدن والمراكز حيث تم توزيع أكثر من 540 طن سكر بسعر 27 جنيهًا حتى الان.

رقابة على مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة سوهاج

وأوضح وكيل وزارة التموين يجري  إحكام السيطرة والرقابة على مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة سوهاج في الأسواق، ومكافحة الجرائم التموينية بشتى أشكالها وصورها، فضلا عن تكثيف عملية الرقابة وضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة بالمبادرة، حيث تكثف الحملات التموينية لمتابعة الجودة والسعر بالمراكز.

فيما أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رفع درجة الاستعداد بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءا من اليوم الأحد 19 وحتى الإثنين 20 نوفمبر الجاري، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، تمتد خفيفة إلى مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد، ونشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، والقاهرة الكبرى، وشمال محافظات البحر الأحمر.

وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية المتوقعة، والظواهر الطبيعية غير المعتادة، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة، والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتأهب لكافة المخاطر المحتملة، للحد من الآثار السلبية الناجمة، والحفاظ على سلامة المواطنين، وتشكيل فرق عمل للتدخل السريع تحسبا لتداعيات سوء الأحوال الجوية.

طارق الفقي تخفيف العبء كاهل الأسر زيادة ضخ السلع الأساسية أسعار السلع الغذائية والتجارة الداخلية ماركت والهايبر

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