تنفيذ 22% من الأعمال العامة لمزرعة الرياح برأس غارب

أنهت شركة أيميا باور (AMEA Power) إنجاز 22% من الأعمال العامة لمشروع أنشاء محطة طاقة الرياح "آمونت" في منطقة رأس غارب، وذلك منذ بدء العمل في المشروع فبراير الماضي، وفق الجدول الزمني المحدد لكل مشروع.

ووفق بيان صادر عن الشركة فتعد مزرعة الرياح في رأس غارب التي يتم تنفيذها محطة تحت الإنشاء وتعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بقدرة 500 ميجا وات.

كما أن المشروع هو ثمرة التعاون الوثيق بين مصر والإمارات والعلاقات المتميزة بين الجانبين وشركة ايميا باور لها استثمارات كبيرة في مصر في مجال الطاقة المتجددة سواء كانت رياح او طاقة شمسية او هيدروجين أخضر.

من جانبه، قال مدير الإنشاءات بالمشروع دراجو فوكالوفيتش إن أعمال تنفيذ المشروع تسير وفق الجدول الزمني المحدد للمشروع، مضيفا أن شركة آمونت تمتلك فريق عمل رائع من الكوادر المصرية التي تتمتع بخبرة وإمكانات كبيرة.

وأوضح زانج زي مدير المشروع بشركة "باور تشاينا" مقاول تنفيذ المشروع، أن مزرعة آمونت للرياح وفرت حتى الآن نحو ٣٠٠ فرصة عمل للمهندسين والأيدي العاملة المصريين، مشيرا إلى أن هذا العدد سيصل، خلال مختلف مراحل المشروع إلى أكثر من ٥٠٠ فرصة عمل.

من جانبه، أكد المهندس أيمن صقر نائب مدير الإنشاءات مدير الأعمال المدنية بالمشروع، حرص العاملين في المشروع على الانتهاء من أعمال التنفيذ قبل الموعد المحدد، مشددا على رغبة الجميع في أن يكونوا على قدر المسئولية الكبيرة التي يمثلها هذا المشروع.

أشار إلى أن الدفعة الأولى من التوربينات الخاصة بمزرعة رياح آمونت ستصل إلى موقع المشروع خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل، ومن المتوقع بدء الأعمال الميكانيكية في يناير المقبل.

بالتزامن مع استمرار العمل على قدم وساق لتجهيز قواعد التوربينات من خلال أعمال الحفر وصب القواعد الخرسانية بموقع مزرعة الرياح، وفق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية.. وصلت الشحنة الأولى من التوربينات إلى ميناء الأدبية التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمكونة من ٧ توربينات، ومن المنتظر وصول الشحنة الثانية، المكونة من ٩ توربينات أخرى، خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن مزرعة رياح آمونت تعد إحدى مشروعي شركة ايميا باور للطاقة المتجددة في مصر، باستثمارات تتخطى ١.١ مليار دولار، بقدرة إنتاجية تبلغ ١ جيجا واط، بواقع ٥٠٠ ميجا واط لمزرعة آمونت للرياح، و٥٠٠ ميجا وات لمحطة أبيدوس للطاقة الشمسية بأسوان.