محافظ بورسعيد ومدير الأمن يتفقدون العقار المنهار والحماية المدنية تكثف بحثها عن المصابين

وصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى موقع انهيار عقار سكني، نطاق حي الشرق والذي نتج عنه وقوع مصابين ومفقودين تحت الأنقاض.

كما تواجد اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد في محيط العقار المنهار حيث أمر بعمل كردون أمني محيط العقار ومنع دخول أي أحد للمنطقة حفاظاً علي ممتلكات المواطنين.

وتعمل قوات الحماية المدنية على الوصول للأشخاص الذين تحت الأنقاض في أسرع توقيت، وسط حالة من الاستنفار الأمني وتواجد سيارات الإسعاف، لنقل المصابين والضحايا إلى المستشفيات كما انتقلت القيادات الأمنية لموقع الحادث.

انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع العقار المنهار، وتم استخراج عدد من المصابين وتم نقلهم إلى المستشفى.

وأكد مصدر بالحماية المدنية ببورسعيد، وجود عدد من السكان والمصابين أسفل العقار المنهار، وجار استخراجهم في الوقت الحالي، الا ان لم تصرح الرعاية الصحية بعدد المصابين اللذين وصلوا عبر سيارات الإسعاف بعد.

وفي سياق متصل دفعت الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بعشر سيارات إسعاف بالإضافة لرفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات لاستقبال الحالات وتقديم كافة الرعاية الصحية لهم.

تعرضت عمارة سكنية بمنطقة البازار نطاق حي الشرق، اليوم الأحد، للسقوط وبداخلها عدد من المواطنين، وذلك بالتزامن مع الطقس السيئ الذي تشهده البلاد بالتزامن مع نوة المكنسة.

وعلى الفور انطلقت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع العقار المنهار، وتم استخراج عدد من المصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى.

هذا وقد شهد محيط العقار تواجد العشرات من سيارات الإسعاف وأربع سيارات الحماية المدنية وجار البحث عن مصابين تحت الأنقاض.

وكشف شهود العيان عن أن هناك ترميمًا كان يجري داخل العقار وأن العقار انهار بشكل مفاجئ على العمال والسكان، ويرجح أن يكون هناك أسرتان تحت الأنقاض.

وقال شهود العيان إن المنزل مكون من خمسة طوابق وإن هناك أسرًا تسكنه وإن الإسعاف تمكن بمساعده الأهالي من انتشال البواب وأسرته، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.