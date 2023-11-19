الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد ومدير الأمن يتفقدون العقار المنهار والحماية المدنية تكثف بحثها عن المصابين

العقار المنهار ببورسعيد
العقار المنهار ببورسعيد

وصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى موقع انهيار عقار سكني، نطاق حي الشرق والذي نتج عنه وقوع مصابين ومفقودين تحت الأنقاض.

كما تواجد اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد في محيط العقار المنهار حيث أمر بعمل كردون أمني محيط العقار ومنع دخول أي أحد للمنطقة حفاظاً علي ممتلكات المواطنين.

وتعمل قوات الحماية المدنية على الوصول للأشخاص الذين تحت الأنقاض في أسرع توقيت، وسط حالة من الاستنفار الأمني وتواجد سيارات الإسعاف، لنقل المصابين والضحايا إلى المستشفيات كما انتقلت القيادات الأمنية لموقع الحادث.

انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع العقار المنهار، وتم استخراج عدد من المصابين وتم نقلهم إلى المستشفى.

وأكد مصدر بالحماية المدنية ببورسعيد، وجود عدد من السكان والمصابين أسفل العقار المنهار، وجار استخراجهم في الوقت الحالي، الا ان لم تصرح الرعاية الصحية بعدد المصابين اللذين وصلوا عبر سيارات الإسعاف بعد.

وفي سياق متصل دفعت الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بعشر سيارات إسعاف بالإضافة لرفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات لاستقبال الحالات وتقديم كافة الرعاية الصحية لهم.

تعرضت عمارة سكنية بمنطقة البازار نطاق حي الشرق، اليوم الأحد، للسقوط وبداخلها عدد من المواطنين، وذلك بالتزامن مع الطقس السيئ الذي تشهده البلاد بالتزامن مع نوة المكنسة.

وعلى الفور انطلقت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع العقار المنهار، وتم استخراج عدد من المصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى.

هذا وقد شهد محيط العقار تواجد العشرات من سيارات الإسعاف وأربع سيارات الحماية المدنية وجار البحث عن مصابين تحت الأنقاض.

وكشف شهود العيان عن أن هناك ترميمًا كان يجري داخل العقار وأن العقار انهار بشكل مفاجئ على العمال والسكان، ويرجح أن يكون هناك أسرتان تحت الأنقاض.

وقال شهود العيان إن المنزل مكون من خمسة طوابق وإن هناك أسرًا تسكنه وإن الإسعاف تمكن بمساعده الأهالي من انتشال البواب وأسرته، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بورسعيد سكني عقار اللواء كردون

الأكثر قراءة

اقتل ثم اكذب.. وسائل إعلام غربية تفضح «الحليفة» إسرائيل: «معلوماتك مضللة»

الحوثى يعلن الاستيلاء على «سفينة إسرائيلية».. ويكشف عن مصير الطاقم

الحوثيون يخطفون سفينة مملوكة لإسرائيلى.. والاحتلال: «على متنها طاقم مدنى دولى»

"من المسافة صفر".. "القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات لاستهداف جنود إسرائيليين شرق غزة

النيابة تصل إلى موقع العقار المنهار والحماية المدنية تنجح في إنقاذ اثنين من العمال

الهدف صلاح.. جماهير ليبيريا تقتحم ملعب مباراة مصر وسيراليون (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن فى الواشنطن بوست.. أمام تحدى بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

مؤمن المحمدي

الحلو ما أكلوش الأسد

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديدة مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة