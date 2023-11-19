حبس عاطل وبحوزته عدد 78 فرش حشيش وسلاح ناري بطنطا بالغربية

قررت نيابة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية بحبس عنصر إجرامي تخصص في بيع المواد المخدرة بنطاق دائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري ومبلغ مالي من متحصلات البيع.

تلقى اللواء خالد عبد السلام مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد محمد عاصم مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية يفيد تمكن الرائد أحمد محمد الكفراوي رئيس مباحث قسم أول طنطا والنقباء يوسف خالد ومحمد الشرقاوي معاوني مباحث القسم من القبض على (ا. ا)عاطل حال تواجده بنطاق دائرة القسم بمنطقة الطريق السريع (القاهرة - الإسكندرية الزراعي) وبحوزته عدد 78 فرش حشيش وسلاح ناري ومبلغ مالي من متحصلات البيع.

جرى اقتياد المتهم لديوان عام قسم أول طنطا وتحرر له المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.