إعلام إسرائيلى: صفارات الإنذار تدوى فى محيط غلاف غزة

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صفارات الإنذار تدوي في محيط غلاف غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

ماكرون: يجب التوصل إلى هدنة إنسانية فورية

وفي سياق آخر، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يجب التوصل إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف إطـ ـلاق النار في غزة.

وأضاف، خلال تصريحات عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة أولوية مطلقة لـ فرنسا، مشددًا على ضرورة أن تصل المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة وبشكل آمن.

فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن عدد الشهداء المدنيين في غزة صادم وغير مقبول ويجدد الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية.