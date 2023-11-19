حكاية وطن.. 9 سنوات من الإنجازات في قطاع الكهرباء وتحسين خدماته

وضعت الحكومة المصرية على مدار 9 سنوات أزمة الكهرباء التي شهدتها مصر منذ 2012 وحتى نهاية 2013 أولوية لحلها ورفع كفاءة تلك الطاقة والعمل على تحسين جودة تقديم تلك الخدمة المقدمة لجميع المصريين.

وتبنّت الدولة 2014 هدفـًا يقوم على تلبية الطلب المتزايد باستمرار على الكهرباء وبدرجة عالية مـن الكفاءة والاستدامة، إضافة إلى تحديد برامج متابعة كفاءة الطاقـة فـي قطاع الكهرباء، والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على البيئة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بجانب استثمار فائض الطاقة الكهربائية في الربط مـع دول الجوار، بلغ إجمالي الاستثمارات في مجـال إنتاج الكهرباء منذ 2014 نحو 355 مليـار جنيه، بحيث تضمن ما تم إنشاؤه وتدشينه من محطات توليد طاقات جديدة، ومتجددة وتقليدية بمختلف المناطـق علـى مستوى الجمهورية، ما حقق نقلة نوعية فـي زيادة إنتاج مصر من الكهرباء.

وبفضل الخطة الوطنية التي نفذتها الدولة لتحسين كفاءة قطاع الطاقة الكهربائية، تمكنت وزارة الكهرباء والطاقـة مـن تحقيـق إنجازات ملموسة فـي تعزيز الإنتاج ورفع كفاءة القطـاع، بغرض سد احتياجات محطات توليد الكهرباء.

وارتفعت القدرة الاسمية المرتبطة بالشبكة القومية الموحدة محطات بنحو 128.8% منـذ العام المالي 2012/2011 عند مستويات منخفضة تبلغ 25705 ميجاوات إلى 58818 ميجاوات بحلول العام المالي 2021/2020.

وعملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تحديث شبكات النقـل فـي مصـر وامـتـدت مـن 2364 كيلومترًا بطـول إجمالـي لشبكة 500 كيلوفولـت في عام 2014 إلى 6006 كيلومترات بطـول إجمالي لشبكة 500 كيلوفولـت بحلول نهاية عام 2020.

فقـد تمت إضافة قـدرات توليد (بخارية - دورة مركبـة - محطـات ووحدات غازيـة- وحـدات ديـزل) إلـى 17 مشـروعًـا جديـدًا فـي الفتـرة 2014-2022 بإجمالي قـدرات 28676 ميجاوات، عـلى النحو التالـي:

- تحويـل محطـات التوليـد الغازيـة الـسـت إلـى دورات مركبـة بإجمالي قـدرات 2440 ميجاوات.

- إنشاء 5 محطات توليد بنظام الدورة المركبة بإجمالي قدرات 17400 ميجاوات.

- إنشاء 5 محطات توليد بخارية بإجمالي قدرات 5200 ميجاوات.

- مشروع إنشاء محطات ضمن الخطة العاجلة بإجمالي قدرات 3636 ميجاوات.