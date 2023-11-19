الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كريم قاسم يروّج لمسلسل زينهم: "ماشيين حياتهم كلها في النص"

كريم قاسم
كريم قاسم

روّج الفنان كريم قاسم لمسلسله التلفزيوني الجديد الذي يحمل اسم “زينهم ”، المقرر انطلاق أولى حلقاته مساء الأحد عبر قناة ON الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية.

ونشر كريم قاسم عدد من الصور لشخصيته في مسلسل “زينهم” عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام" وعلق قائلا:"ماشيين حياتهم كلها في النص مسلسل زينهم الساعة ٨ مساء على On ومنصة Watch it".

مواعيد عرض مسلسل زينهم

مسلسل زينهم من المقرر عرض أولى حلقاته غدا الأحد وذلك عبر  قناة ON الفضائية فى الثامنة مساء وتعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشرة من ظهر اليوم التالي.

كما يعرض عبر قناة ON DRAMA بالإضافة إلى عرض الحلقات على منصة watch it الرقمية.

تردد قناة ON الفضائية

  • القمر الصناعي: Nilesat.
  • التردد: 11861.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: رأسي.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة ON DRAMA الفضائية

  • القمر الصناعى: النايل سات.
  • التردد: 11861.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أبطال وصناع مسلسل زينهم

مسلسل زينهم أعد له المعالجة والسيناريو والحوار محمد سليمان رفقة ورشة السيناريو والحوار مكونة من محمد فتحي عبد المقصود وعمرو مؤمن وعمر محمد الشحات ومأخوذ عن رواية اصدقائي الموتي شكرا للدكتور محمد جاب الله. 

والمسلسل إنتاج شركة اروما ستوديوز بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويخرجه يحيى إسماعيل.

ويخوض بطولة مسلسل زينهم عددا كبيرا من نجوم الفن وهم كل من:

  • الفنان أحمد داود
  • الفنانة سلمى أبو ضيف
  • الفنانة سلوى محمد علي
  • الفنان كريم قاسم
  • الفنانة يارا جبران
  • الفنان عماد رشاد
  • الفنان محمد أبو داوود
  • الفنانة هناء الشوربجى.
  • العمل مأخوذ عن كتاب "أصدقائى الموتى شكرا" للدكتور محمد جاب الله وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في الكتابة كل من (محمد فتحي عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات) إخراج يحيى إسماعيل.
زينهم كريم قاسم الفنان كريم قاسم منصة واتش ات الرقمية مسلسل “زينهم”

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