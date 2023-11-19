أحمد الطاهرى يطرح برومو "القاهرة الإخبارية" باللغة الإنجليزية

طرح الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الرسمي لقناة "القاهرة الإخبارية" باللغة الإنجليزية، والمقرر انطلاق بثها خلال الفترة القليلة المقبلة.

كما أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري عن انطلاق راديو القاهرة الإخبارية، حيث كتب عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "قريبًا راديو القاهرة الإخبارية fm"

وكشف عمرو الفقى، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن استعدادات الشركة المتحدة لإطلاق قناة "القاهرة الإخبارية" باللغة الإنجليزية في أقرب وقت.

وكتب الفقي، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "القاهرة نيوز باللغة الإنجليزية، فريق عمل رائع وإنجاز مهم، نتمنى كل التوفيق لفريق العمل المميز لقناة القاهرة الإخبارية".

يضم موقع "القاهرة الإخبارية" مجموعة من شباب الصحفيين المصريين الذين يتحدثون ٨ لغات مختلفة: "الإنجليزية والفرنسية والألمانية والتركية والعبرية والصينية والروسية والإسبانية" لكي يقدموا خدمات إخبارية متكاملة، ويرصدوا ما يحدث في مختلف دول العالم.

وأسس موقع "القاهرة الإخبارية" قسما خاصا للجرافيك والرسوم البيانية والفيديو جراف، من أجل تبسيط المعلومة الإخبارية والتقارير الصحفية للقارئ.

ويتّبع موقع قناة "القاهرة الإخبارية" سياسة محايدة تحافظ على محددات الأمن القومي المصري والعربي، ويحرص على أن يكون صوت الشارع العربي ويناقش كل القضايا بكل حياد، ويحرص على الدقة وتوثيق المعلومات، ولا ينساق حول منصات التواصل المختلفة، كما يحرص الموقع على الكتابة بالأسلوب الصحفي للحفاظ على الهوية والمدرسة الصحفية المصرية.

وحرص الموقع على تأسيس قسم خاصة للكتابة الإبداعية، يضم مجموعة متميزة من شباب الصحفيين، كما أسس موقع "القاهرة الإخبارية" وحدة دراسات خاصة في مختلف القطاعات، يكون دورها إصدار تقارير يومية حول تطورات الأوضاع في الأزمة الروسية الأوكرانية، وتقوم وحدة الدراسات بعمل تقارير ودراسات بحثية ذات طابع أكاديمي لتقديم خدمة متكاملة للقارئ في عالمنا العربي.