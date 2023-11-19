منطقة "مطروح الأزهرية" تعلن عن تشكيل مجلس الأمناء والآباء

أعلن الشيخ عبد العظيم سالم رئيس منطقة مطروح الأزهرية، عن تشكيل مجلس الأمناء والآباء على مستوى منطقة مطروح الأزهرية، وذلك بحضور مدير عام العلوم الدينية والشرعية للمنطقة فضيلة الشيخ عطية سالم، ومدير إدارة رعاية الطلاب وحاتم النجار، ومديري المراحل والإدارات التعليمية وعدد من أولياء الأمور.

تشكيل مجلس الآباء والأمناء

وأعلنت المنطقة عن فوز شريف عكوش، بمنصب نائب رئيس مجلس الأمناء، كما تم اختيار 14 عضوًا من مديري الإدارات كأعضاء للمجلس، حيث قال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، إن جميع المناصب بمجلس الآباء والأمناء تمت بالانتخاب، مؤكدًا أن مجالس الأمناء هي الممثل الشرعي لأولياء الأمور، مشيرًا إلى أن البعد المجتمعي للتعليم يتمثل في علاقة المعهد الأزهري بمحيطه الخارجي، وأبرز تلك العلاقات تتجسد في العلاقات القائمة بين المعاهد الأزهرية وأولياء الأمور باعتبارهم يمثلون جزءًا مهمًا من نسيج المجتمع التعليمي الذي يشمل الطلاب والمعلمين والإدارة.

وفى سياق آخر، كان قد تابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، لجان الاختبارات التحريرية لمسابقة القبول لطلاب القراءات بمرحلتي "التجويد والعالية"، بمعهد فتيات قراءات مطروح، حيث رافقه فضيلة الشيخ إبراهيم السباعي، مدير إدارة التعليم النوعي بالمنطقة مشيدا بهدوء وانتظام اللجان، وعدم وجود شكاوى من الممتحنين.

انعقاد اختبارات القبول بمرحلة التجويد

ومن جانبه أوضح الشيخ إبراهيم السباعي، مدير التعليم النوعي، أن انعقاد اختبارات القبول بمرحلة التجويد تشمل مواد (القرآن الكريم، الخط العربى، الحساب، الإملاء)، بينما تشتمل مواد الاختبار بمرحلة العالية على مواد (القرآن الكريم، غريب القرآن، التجويد علميًا)، بالإضافة إلى الاختبارات الشفهية المعلن عنها.

وأشار مدير التعليم النوعي، إلى أن الدراسة بمرحلة التجويد تستمر لمدة عامين دراسيين؛ يدرس فيهما الطالب رواية حفص، وحفظ متن "تحفة الأطفال" ومتن "الجزرية"، لافتًا إلى أنه يشترط فى المتقدم إجادته لحفظ القرآن الكريم كاملًا، بينما تشتمل الدراسة بمرحلة العالية لمدة ثلاث سنوات يدرس فيها الطالب القراءات العشر الصغرى، مع حفظ متنى الشاطبية والدرَّة، والمواد الشرعية وعلوم القرآن؛ وهى تعادل الثانوية الأزهرية، موضحا أنه ويشترط أن يكون المتقدم أزهريًّا، وألا يتجاوز عمره عن 18عاما، وحافظًا للقرآن الكريم كاملًا.