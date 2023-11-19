أهالي القليوبية نشكر الرئيس السيسي على توفير 497 منفذًا للسلع الغذائية

شهدت كافة قرى ومدن محافظة القليوبية انتشار العديد من السلاسل التجارية والهايبرات والمجمعات الاستهلاكية والسوبر ماركت لبيع السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق الخارجية تنفيذا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بخفض أسعار السلع الغذائية للتخفيف على جميع المواطنين ورفع الأعباء المعيشية عن الأسر والعائلات طبقا لتوجيهات القيادة السياسية

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية فى تصريح خاص للدستور أن إجمالي عدد المنافذ الحكومية بالمحافظة 497 منفذا، منها 52 جمعية استهلاكية و88 مجمع استهلاكي و318 منفذ جمعيتي، بالإضافة إلى 21 منفذا للشركة العامة لتجارة الجملة، و18 منفذًا ثابتًا ومتنقل "تحيا مصر" مشيرًا إلى توافر 49 منفذًا أهلياً تنوعت ما بين شركات ومبادرات والغرفة التجارية بالقليوبية.

وأضاف محافظ القليوبية أنه يوجد تعليمات لكافة رؤساء مجالس المدن والمراكز والأحياء ومسئولي التموين في المحافظة بضرورة المتابعة المستمرة ورقابة كافة الأسواق والسلاسل التجارية والهايبرات والمجمعات الاستهلاكية للتأكد من تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء وخفض أسعار السلع الغذائية والأساسية بهدف راحة وخدمة المواطنين والتخفيف عليهم.

وأشار إلى أنه يتم المرور بصفة يومية على عدد من السلاسل التُجارية بالمراكز والمدن والأحياء للتأكد من تواجد ووفرة أسعار 7 سلع أساسية ضمن المبادرة بنسب تخفيض تتراوح من 15 إلى 25% وهي سلع "السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز" بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض وذالك تلبية لاحتياجات المواطنين بالقرى والمدن.

وأوضح عددًا من المواطنين أن مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية والأساسية له مردود إيجابي بين المواطنين داخل القرى والمدن بسبب نسبة التخفيف الموجودة على السلع بالاضافة إلى جودة المنتجات المعروضة داخل الهايبرات والسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة التي تسد احتياجات المواطنين في كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة تساهم في رفع الأعباء عن المواطنين.