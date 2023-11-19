الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لحظة وصول مصابين فلسطينيين لمعبر رفح تمهيدًا لعلاجهم فى مصر (فيديو)

معبر رفح
معبر رفح

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" قبل قليل، لقطات ترصد لحظة وصول عدد من المصابين الفلسطينيين إلى معبر رفح، تمهيدًا لعلاجهم في مصر.

واصطفت سيارات الإسعاف المصرية المُجهزة وسط استعدادات مكثفة لاستقبال عدد من الأطفال الفلسطينيين الخدج الذين سيدخلون معبر رفح قادمين من قطاع غزة؛ لعلاجهم في المستشفيات المصرية.

وجُهزت سيارات الإسعاف خصيصًا بالحضانات اللازمة لاستقبال الأطفال، خصوصًا أن التعامل مع مثل هذه الحالات المصابة يكون بالغ الدقة والحرج والتعامل اللحظي معها مهم جدًا.

وتُقدر أعداد سيارات الإسعاف الموجودة في معبر رفح بـ80 سيارة إسعاف، نصفها مخصص لحالات الأطفال الخدج.

معبر رفح المصابون الفلسطينيون فلسطين اطفال غزة القاهرة الإخبارية

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