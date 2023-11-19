الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائبة محافظ أسوان تتفقد نسب التنفيذ بمشروع الإسكان المميز بـ"حي اللوتس"

حى اللوتس
حى اللوتس

واصلت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، جولاتها الميدانية؛ لتفقد نسب التنفيذ الجارية بمشروع الإسكان المميز "حي اللوتس" بمنطقة العقاد، للإسراع بمعدلات العمل وتذليل العقبات و تلافي الملاحظات والانتهاء منها في المواعيد المحددة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وبمرافقة مسئولى الجهات التنفيذية والشركات المنفذة. 

تفاصيل الجولة 

وخلال الجولة التفقدية، شددت الدكتورة غادة أبو زيد، على تكثيف الجهود لإنهاء اللاند سكيب والتسوية، وأيضًا رفع كفاءة الحدائق العامة بالمشروع وخاصة التي على جانبيِّ المدخل الرئيسي، مع زيادة المسطحات الخضراء وتوفير المقاعد والمظلات المناسبة داخلها، بجانب الاهتمام بري الأشجار وتنسيقها على جانب الطرق الرئيسية والفرعية. 

ووجَّهت نائب المحافظ بسرعة التنسيق مع شركة الكهرباء للبدء في إجراءات وأعمال رفع مستوى بعض أبراج الضغط العالي، علاوة على القيام بأعمال الكنس ورفع تراكمات القمامة والأتربة على جانبيِّ الطريق الرئيسي داخل المشروع والانتهاء منها بالكامل، علاوة على الالتزام بتنفيذ أعمال التمهيد والتسوية وتوحيد المناسيب الخاصة بالطرق والممرات بين العمارات السكنية، وسرعة إعداد تخطيط هندسي لأعمال اللاند سكيب للقطاع السكني الذي يضم 26 عمارة بالتجمع الثاني وذلك لاعتماده والبدء في تنفيذه فورًا. 

وخلال الجولة، كلَّفت الدكتورة غادة أبو زيد، بسرعة الانتهاء من توصيل الخطوط الرئيسية وكابلات الاتصالات للعمارات السكنية، مع العمل بالتوازي لإعادة الشيء لأصله في المسارات التي تم الانتهاء منها، بجانب سرعة الانتهاء من أعمال إنشاء حوضين للزهور وتركيب مقاعد ومظلات للانتظار وزراعة أشجار ظل في المنطقة المحيطة بمسجد الرحمة الذي وصلت نسبة الإنشاء فيه إلى 100%. 

كما أعطت نائب المحافظ تعليماتها بزيادة عدد مكبرات الصوت والسماعات بمسجد الرحمة بالتجمع الثانى والذى يسع 600 مصلى للرجال والسيدات، ومقام على مساحة 600 م2 مع الانتهاء من التشطيبات النهائية للافتتاح قريبًا والذي سيكون واجهة حضارية لائقة لهذا المشروع السكني العملاق. 

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محافظ أسوان نائب محافظ أسوان حي اللوتس الإسكان المميز تنفيذ المشروع الجولة الميدانية

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