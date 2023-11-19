الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المطران عطا الله حنا: آن  لهذه الحرب أن تتوقف حقنا للدماء ووقفا للدمار

عطا الله حنا
عطا الله حنا

 قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس بأن العدوان ما زال مستمرا ومتواصلا على اهلنا في غزة وكذلك الضفة الغربية مستهدفة ايضا وما حدث في مخيم جنين وفي مخيم بلاطة يدل على ان الحرب تستهدف الشعب الفلسطيني كله بما في ذلك القدس التي يتم الاعتداء عليها بأشكال مختلفة ومتنوعة.

فأهل غزة يعيشون في أوضاع مأساوية وكذلك الضفة الغربية تستهدف ايضا بأنماط معهودة وغير معهودة وجب على الفلسطينيين جميعا في هذه الاوقات العصيبة ان يوحدوا صفوفهم وان ينبذوا الانقسامات لكي يكونوا اقوياء في مواجهة التحديات.

وقد اعلنا مرارا وتكرارا بأننا نرفض الحروب واستهداف المدنيين والارهاب والعنف بكافة اشكالها والوانها فالبشر جميعا هم اخوة خلقهم الله تعالى ولا يوجد هناك انسان من الدرجة الأولى وإنسان من الدرجة العاشرة فكل البشر هم سواسية ويجب ان تصان حقوقهم وحريتهم وكرامتهم.

ان هذه القسوة التي يعامل فيها أهلنا في غزة تجعلنا نتساءل هل العالم ينظر الى هؤلاء الاخوة على انهم من طينة مختلفة ومن نوع مختلف من البشر وهنا نذكرهم بأن اهل غزة هم بشر خلقهم الله كما خلق كل انسان في هذا العالم ولا يجوز القبول بأن يتعرض أهلنا في غزة لهذه القسوة ولهذه الانتهاكات الخطيرة.

أهل غزة يعانون من التطهير العرقي ومن القتل والدمار الممنهج ونحن نطالب ومعنا كل إنسان حر في هذا العالم بأن يتوقف هذا العدوان وان تتوقف هذه الحرب حقنا للدماء ووقفا للدمار.

كفانا آلاما واحزانا ودموعا ودمارا وخرابا وأعتقد بأنه بعد اكثر من اربعين يوما على أحداث غزة الدموية يجب العمل وبشكل اقوى من اجل ان تتوقف هذه الحرب التي يدفع فاتورتها الابرياء من ابناء شعبنا 

عطا الله حنا المطران عطا الله حنا المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية ل المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس

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