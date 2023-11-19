كريم قاسم يستعد لعرض مسلسله الجديد "زينهم"

يستعد كريم قاسم لعرض مسلسله الجديد "زينهم" مساء اليوم، ويقوم فيه بدور الدكتور جيمي.

وقال كريم قاسم إنه يلعب دور شخصية تتمسك بالعصاية في أفعالها، لأن جيمي شخصية خائفة وطيبة القلب، ويحلم بأن يكون دكتور قلب، ولكن تعيينه أرسله لمشرحة الطب الشرعي.

مسلسل "زينهم" من إخراج يحيى إسماعيل، تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبوضيف، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجي، وأنجي أبوالسعود.

ولاد رزق3

على جانب آخر بدأ النجم كريم قاسم في تصوير المشاهد الخارجية من الجزء الثالث للفيلم المنتظر "أولاد رزق" والذي يقوم فيه بدور رمضان رزق.



كريم قاسم هو ممثل مصري، بدأ التمثيل في سن الـ18،وعبّر عن حالة الشباب من خلال أفلام أوقات فراغ، الماجیك، بالألوان الطبيعية. وإیه.یو.سي.

شارك في بطولة فيلم "ولاد رزق" بجزءيه، كدبة كل يوم، كما تعاون مع النجم الراحل نور الشريف في بطولة فيلم بتوقيت القاهرة، وفي عام 2014، بدأ كريم قاسم أول أعماله الأجنبية من خلال الفيلم الأمريكي The First Line والذي تم عرضه على نتفلكس، كما شارك في المسلسل البريطاني The state عام 2017، والذي استعرض جرائم جماعة داعش الإرهابية ، شارك في العديد من الأعمال الدرامية مثل خاص جدًا، الجماعة، الهروب، الكابوس، نصيبي وقسمتك.

قدم كريم قاسم فيلم ليل خارجي الذي شارك في مهرجان تورنتو 2018، كما يعتبر أول تجربة إنتاجية لكريم قاسم، واحتل الفيلم المراكز الأولى في مشاهدات مصر منذ عرضه على NETFLIX، وأيضًا تصدر بطولة الفيلم العالمي سواح الذي شارك في أكثر من 36 مهرجانًا حول العالم وحصل على 12 جائزة حتى الآن ويُعرض في 50 دولة على NETFLIX، ومسلسل مملكة إبليس الذي يُعرض على منصة شاهد ومسلسل لما كنا صغیرین الذي عرض في رمضان 2020، ونافس مؤخرًا كمنتج بفيلمه القصير الحفرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما نافس في موسم رمضان 2022 بمسلسل يوتيرن.