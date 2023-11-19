توافر السلع الأساسية المخفضة بمطروح.. و34 محلًا وسلسلة تجارية تشارك بمبادرة "خفض الأسعار"

قال إبراهيم جعفر مواطن من مطروح، خلال حديثه لـ"الدستور"، إنه استفاد من مبادرة الدولة لخفض الأسعار حيث إنه استطاع تلبية احتياجاته بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة كبيرة، مؤكدا أن الدولة تسعى جاهدة لرفع العبء عن كاهل المواطنين مقدما الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي.

توافر السلع الأساسية

أكدت المهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، خلال حديثها لـ"الدستور، أن جميع السلع الأساسية المخفضة متوافرة بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية وذلك فى مبادرة الحكومة المصرية لخفض الأسعار تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت أنه تم تحديد قائمة بأسعار السلع المخفضة والتى تبلغ نسب التخفيض بها من 15% حتى 40% وهى عبارة عن "السكر، زيت، مكرونة، الجبنة، الألبان، فول، عدس، أرز، الدواجن المجمدة وبيض المائدة" مشيرة إلى أن 34 محلا وسلسلة تجارية تشارك فى مبادرة الدولة لخفض الأسعار بالإضافة إلى المعرض اللوجستي ومحال بيع الدواجن والخضروات والفاكهه

قوافل متنقلة بمراكز المدن

وأشارت إلى أنه يتم تكثيف الحملات المرورية اليومية صباحا ومساء لمراقبة التجار المشاركين فى المبادرة بالإضافة إلى تسيير قوافل متنقلة بمراكز المدن لتوصيل السلع المخفضة إلى المواطنين حيث تم تيسير القوافل فى "المثانى، براني، النجيلة، رأس الحكمة، قرية الرويسات" وسيتم الوصول إلى القرى والتجمعات تباعا وذلك حرصا على استفادة المواطنين من المبادرة.

يذكر أن الحكومة أعلنت عن تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15% لـ25%، وهي سلع "السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز"، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن المواطنين، وجهود الحكومة لمكافحة جشع بعض التجار وضمان توافر المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة، لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق، وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.