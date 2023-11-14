مواطنو مطروح: مبادرة خفض الأسعار وفرت "الحياة الكريمة" للبسطاء

قالت هبة الراوي، سيدة من محافظة مطروح، إن مبادرة خفض الأسعار من أهم المبادرات التي تم إطلاقها خلال الفترة الحالية لدعم محدودى الدخل، موضحة أنه في ظل ارتفاع الأسعار، لم يقدر محدودو الدخل على تلبية الاحتياجات الأساسية للمعيشة، وهنا كانت الاستجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بطرح المبادرة.

وأضافت الراوي أن استجابة العديد من المحال في مطروح للمشاركة في مبادرة خفض الأسعار، وتخفيض أسعار السلع الأساسية من ١٥% إلى ٣٠%، لمساعدة المواطن على تلبية احتياجاته الأساسية التي تساعده على البقاء.

المبادرة توفر حياة كريمة للمواطن البسيط

وأكدت أنه لم تشارك السلاسل والمحال التجارية فقط في المبادرة، بل قام أيضًا أصحاب محال بيع الخضروات والفاكهة ومحال بيع الدواجن لتلك المبادرة التي تساعد في توفير حياة كريمة للمواطن البسيط، مقدمة الشكر إلى رئيس الجمهورية على اهتمامه بالمواطن البسيط.

وأوضح فتحى القناشي، أحد أبناء قبائل مطروح، خلال حديثه لـ"الدستور"، أن القيادة السياسية تعمل جاهدة للوقوف أمام التضخم وجشع التجار، مشيرًا إلى أن مبادرة خفض الأسعار كان ينتظرها المواطنون "فرحانين بالمبادرة والأسعار اللي انخفضت بالفعل.. شكرًا لرئيس الجمهورية".

وأضاف أحمد الحسيني، أحد أبناء مطروح لـ"الدستور"، أن الدولة كانت عند حسن ظن المواطنين بإطلاق مبادرة خفض الأسعار، متمنيًا المزيد من الدعم، ومقدمًا الشكر لجميع العاملين في القطاعات المختلفة على ما يقدمونه من دعم وتسهيل من أجل المواطن المصري عامة والمواطن في مطروح خاصة.

جدير بالذكر أن الحكومة أعلنت عن تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15% لـ25%، وهي سلع "السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز"، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن المواطنين، وجهود الحكومة لمكافحة جشع بعض التجار وضمان توافر المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة، لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق، وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.