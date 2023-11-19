الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيف تؤثر العواصف الترابية على مرضى الجيوب الأنفية؟

الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية

تشهد مصر اليوم عواصف ترابية في معظم المناطق، حيث تتسبب هذه العواصف في تحرك كميات كبيرة من الأتربة والغبار في الجو، وتعتبر هذه العواصف تحديًا صحيًا للكثير من الأشخاص، ولا سيما لأولئك الذين يعانون من مشاكل في الجيوب الأنفية، ويعتبر الغبار والأتربة عاملًا مهمًا في تفاقم أعراض مشاكل الجيوب الأنفية وزيادة التهيج والالتهاب.

تأثير العواصف الترابية على مرضى الجيوب الأنفية:

1. زيادة الالتهاب: يعاني مرضى الجيوب الأنفية من تهيج والتهاب مستمر في الجيوب نتيجة للتعرض المستمر للأتربة والغبار خلال العواصف الترابية.

2. زيادة في الأعراض المزمنة: قد يلاحظ المرضى زيادة في الأعراض المزمنة لمشاكل الجيوب الأنفية مثل الاحتقان والسيلان والصداع أثناء وبعد العواصف الترابية.

3. انسداد المسالك التنفسية: قد يتسبب انتشار الغبار والأتربة في انسداد المسالك التنفسية وصعوبة التنفس، مما يؤثر سلبًا على مرضى الجيوب الأنفية.

كيف تحمي نفسك من التهابات الجيوب الأنفية في التقلبات الجوية؟

الإجراءات الوقائية:

1. استخدام أقنعة الوجه: يُنصح مرضى الجيوب الأنفية بارتداء أقنعة الوجه خلال العواصف الترابية لتقليل تعرضهم للغبار والأتربة.

2. تنظيف المسكن: من المهم تنظيف المسكن جيدًا قبل وبعد العواصف الترابية للتخلص من الغبار والأتربة المتراكمة.

3. استخدام مرطبات الهواء: استخدام مرطبات الهواء في المسكن يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض جفاف وتهيج الجهاز التنفسي.

4. زيارة الطبيب المختص: يُنصح مرضى الجيوب الأنفية بزيارة أطباء الأذن والأنف والحنجرة بشكل منتظم لمتابعة حالتهم وضمان تلقيهم العلاج المناسب.

جدير بالذكر ان العواصف الترابية تعد تحديًا صحيًا لمرضى الجيوب الأنفية، حيث قد يزداد التهيج والالتهاب في هذه المناسبات، ومن خلال اتخاذ إجراءات وقائية بسيطة، يمكن للأشخاص المصابين بمشاكل في الجيوب الأنفية تقليل التأثيرات السلبية للعواصف الترابية على صحتهم.

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