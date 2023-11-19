"تعليم الوادى": انطلاق الحقيبة التدريبية لتعزيز الوعى المجتمعى لدى العاملين والطلاب

شهد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم، انطلاق الحقيبة التدريبية لمديرى وطلاب المدارس حول تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي، بالتعاون بين إدارة التدريب بالمديرية والأكاديمية المهنية للمعلمين، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

وأوضح المهندس سيد عبدالعزيز أن البرنامج يستهدف مديري المدارس لجميع المراحل، معلم واحد وأخصائي واحد من كل مدرسة ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية لمدة 3 أيام، اعتبارا من اليوم الأحد 19 حتى الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، لافتا إلى أنه جرى تجهيز القاعات التدريبية لتنفيذ البرنامج، وإخطار الفئة المستهدفة بموعد ومكان تنفيذ البرنامج.

يحاضر التدريب اليوم السيد وصفى حسن عبدالموجود من المدربين المعتمدين ذوى الخبرات من الأكاديمية المهنية للمعلمين، بحضور ناصف أنيسى نائب رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تلبية متطلبات التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات التي يفرضها التحول الرقمي، وبناء الإنسان المصري المتوازن الذي يتمتع بالوعي المجتمعي وقيم المواطنة ليسهم في بناء وطنه وتنمية مجتمعه، ويهدف لصقل وتنمية مهاراته وتحفيزه على تدريس المواد الفنية ولسد العجز بمدارس التعليم الفنى.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن أماكن التدريب فى جميع الإدارات التعليمية كالتالي:

- إدارة الخارجة التعليمية بمقر المركز الاستكشافي للعلوم.

- إدارة الداخلة التعليمية بمقر المركز الاستكشافي للعلوم.

- إدارة باريس التعليمية في قاعة التدريب بالإدارة.

- إدارة بلاط التعليمية مقر قاعة التدريب بمدرسة بلاط الإعدادية.

- إدارة الفرافرة التعليمية مقر قاعة التدريب بديوان الإدارة وقاعة التدريب بمدرسة اللغات.