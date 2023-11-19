الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الرئيس يرفض تهجير الفلسطينيين".. "إكسترا نيوز" تسلط الضوء على تقرير "الدستور" (فيديو)

جريدة الدستور

سلطت فضائية "إكسترا نيوز" الضوء على الملف الذي نشرته جريدة "الدستور" في عددها تحت عنوان: "الرئيس: نرفض تهجير الفلسطينيين سواء في الداخل أو الخارج". 

وفي هذا السياق، علق الكاتب  الصحفي زكي القاضي، أن مشروع التهجير جزء من العقيدة الصهيونية ولم يظهر فجأة لكن موجود كفكرة منذ "وعد بلفور"عندما تم النظر إلى أرض فلسطين على أنها أرض بلا شعب لشعب بلا أرض.

كاتب صحفى: الرئيس يشدد ويرفض بشكل قاطع مشروع تهجير الشعب الفلسطينى

وأضاف القاضي، خلال حواره بفضائية "إكسترانيوز"، أن  دولة الاحتلال الإسرائيلي لا ترى حقا للشعب الفلسطيني ولا تحارب أهل غزة فقط، بل الضفة الغربية أيضا، لأنهم ينظرون إليها على أنها مسار ممتد للعصابات الصهيوينة.

وأكد الكاتب الصحفي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشدد ويرفض بشكل قاطع مشروع تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، سواء بالنزوح داخليا أو التهجير إلى خارج البلاد للأردن أو سيناء.

جريدة الدستور تهجير الفلسطينيين مشروع التهجير الرئيس عبد الفتاح السيسي سيناء

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