حملات موسعة لضبط تجار الكيف والسلاح في 3 محافظات

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون وتجار المواد المخدرة والأسلحة على مستوى مديريات أمن «أسيوط – أسوان- دمياط».

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 49 قضية سلاح نارى ضُبط خلالهم 15 بندقية آلية و24 بندقية خرطوش وطبنجة و28 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 49 متهم لـ 38 منهم معلومات جنائية، و14 قضية إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم 1،340 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الشابو وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة 15 متهم لـ 12 منهم معلومات جنائية، تنفيذ 510 حكم قضائى متنوع، في أسيوط.



وفي أسوان، تم ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم 9،100 كيلو جرام لمخدر الحشيش و4 كيلو جرام لمخدر البانجو وكمية من المواد المخدرة الهيروين، الشابو، الأفيون وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة 4 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية، تنفيذ 653 حكم قضائى متنوع.



كما تم ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش و9،500 كيلو جرام لمخدر البانجو و8،500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو وكمية من مخدر الهيروين و4 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ إستمرار الحملات الأمنية.