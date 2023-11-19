الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 151 محضرًا تموينيًا في حملات بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية وتوافر السلع بالأسواق والتأكد من صلاحيتها، ومواجهة احتكار السلع والغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن تحرير 151 محضرًا تموينيًا متنوعًا، وفيما يخص الرقابة على المحال التجارية تم تحرير 22 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و23 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، و2 محضرًا لسلع منتهية الصلاحية وغش تجاري، ومحضرًا لعدم الإعلان عن المخازن.

أما في مجال الرقابة على المخابز، فقد تم تحرير 16 محضرًا لإنتاج خبر ناقص الوزن، و4 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و18 محضرًا لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و21 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و39 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضرًا لعدم وجود سجل بالمخبز، ومحضرًا لتوقف الإنتاج، و3 محاضر لمبيعات وهمية.

‏‎وفي مركز ومدينة القنطرة غرب، تم ضبط ٣ مخابز لتصرفهم في كمية تقدر ب واحد طن دقيق بلدي مدعم،
كما تم ضبط أحد المحال التجارية وبه ٧٠٠ عبوة من النسكافيه والعصائر والمياه الغازية منتهية الصلاحية.

وفي مركز الإسماعيلية تم ضبط ٢٠٠٠ قطعة خبز منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أرقام للشكاوي
فيما تم تخصيص أرقام لشكاوى التموينية رقم مباحث التموين ٣٩١١٠١٠، رقم غرفة عمليات مديرية التموين ٣١٠٧٢٠٢، رقم الخط الساخن لحماية المستهلك ١٩٥٨٨.

اخبار تموين الإسماعيلية اخبار تموين الإسماعيلية اليوم تموين الإسماعيلية تموين الإسماعيلية اليوم تموين الإسماعيلية يضبط

مواد متعلقة

عالمان مصريان ضمن قائمة "أكثر الباحثين استشهادًا على مستوى العالم"

"مياه القناة" ترفع حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية

المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة قناة السويس: افتتاح مركز طب الأسرة الرئيسي قريبا

إزالة 66 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى حملة مكبرة بالإسماعيلية

مجمع الإسماعيلية الطبى يستقبل 6 مصابين قادمين من قطاع غزة

رفع 6505 أطنان مخلفات فى الوحدات المحلية بالإسماعيلية خلال أسبوع

"أزهرية الإسماعيلية" تكرم أوائل الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية

إصلاح خط مياه شرب الدريسة فى الإسماعيلية

الأكثر قراءة

عقب حبسه عامين.. القصة الكاملة لـ "بسملة" ضحية هتك العرض في القطامية

تطورات مفاوضات الأهلى مع عمر كمال عبدالواحد.. وطلبات فيوتشر تهدد اكتمال الصفقة

مواطن يحرر محضرًا ضد مستشفى بمطروح بعد تعرض زوجته لإهمال طبي أثناء وضع جنينها

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

"كولر" يرفض التعاقد مع عدى الدباغ وأحمد ياسر ريان فى الشتاء

تعاون بين بنك مصر و"الرياضة" لإطلاق الحملة القومية للتوعية بالشمول المالي والرقمي للشباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديد مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة