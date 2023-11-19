تحرير 151 محضرًا تموينيًا في حملات بالإسماعيلية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية وتوافر السلع بالأسواق والتأكد من صلاحيتها، ومواجهة احتكار السلع والغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن تحرير 151 محضرًا تموينيًا متنوعًا، وفيما يخص الرقابة على المحال التجارية تم تحرير 22 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و23 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، و2 محضرًا لسلع منتهية الصلاحية وغش تجاري، ومحضرًا لعدم الإعلان عن المخازن.

أما في مجال الرقابة على المخابز، فقد تم تحرير 16 محضرًا لإنتاج خبر ناقص الوزن، و4 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و18 محضرًا لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و21 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و39 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضرًا لعدم وجود سجل بالمخبز، ومحضرًا لتوقف الإنتاج، و3 محاضر لمبيعات وهمية.

‏‎وفي مركز ومدينة القنطرة غرب، تم ضبط ٣ مخابز لتصرفهم في كمية تقدر ب واحد طن دقيق بلدي مدعم،

كما تم ضبط أحد المحال التجارية وبه ٧٠٠ عبوة من النسكافيه والعصائر والمياه الغازية منتهية الصلاحية.

وفي مركز الإسماعيلية تم ضبط ٢٠٠٠ قطعة خبز منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أرقام للشكاوي

فيما تم تخصيص أرقام لشكاوى التموينية رقم مباحث التموين ٣٩١١٠١٠، رقم غرفة عمليات مديرية التموين ٣١٠٧٢٠٢، رقم الخط الساخن لحماية المستهلك ١٩٥٨٨.