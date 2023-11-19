الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": عبور شاحنتى وقود لغزة.. واستقبال 240 من مزدوجى الجنسية عبر معبر رفح

غزة
غزة

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، محمد عبيد، بعبور شاحنتى وقود إضافيتين إلى قطاع غزة عبر المعبر بعد دخول 200 ألف لتر من الوقود للقطاع، مشيرًا إلى أن هناك تدفقًا مستمرًا من الوقود من الجانب المصري إلى القطاع.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الوقود مهم جدًا خصوصًا لشركات الاتصالات والمستشفيات التي في حاجة مُلحِّة لهذا الوقود، مؤكدًا أنه بالرغم من حالة الطقس السيئ إلا أن معبر رفح لم يتوقف عن العمل وتجهيز الشاحنات للدخول إلى الجانب الفلسطيني.

استقبال 240 من مزدوجي الجنسية بمعبر رفح

وتابع: "تم أيضًا استقبال 240 شخصًا من مزدوجي الجنسية بالمعبر نقلتهم 4 حافلات إلى الجانب المصري بعد الانتهاء من الإجراءات داخل معبر رفح".

كما أشار إلى أن معبر رفح شهد وصول عدد كبير من مصابي غزة، مؤكدًا أن سيارات الإسعاف المصرية المجهزة تصطف لاستقبال جرحى غزة والأطفال.

قطاع غزة الوقود شاحنات وقود معبر رفح القاهرة الإخبارية

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