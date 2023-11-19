فلسطين: تحقيق الشرطة الإسرائيلية حول قصف الاحتفال بغلاف غزة يكشف زيف وفبركة الاحتلال

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن التحقيق الأولي للشرطة الإسرائيلية حول قصف الاحتفال بغلاف غزة يكشف زيف المواد الإعلامية التي فبركها الاحتلال لتبرير عدوانه على القطاع، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكشف تحقيق أولي للشرطة الإسرائيلية أن مروحية إسرائيلية قصفت المشاركين في حفل "مهرجان الطبيعة" في غلاف غزة، يوم السابع من أكتوبر، وأن مقاتلي حركة حماس الفلسطينية لم يكونوا على علم بوجود الحفل.

وأشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى أن تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن المشاركين في إطلاق النار خلال عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي، لم يكونوا على علم مسبق بالمهرجان.