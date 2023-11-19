تضم 197 شاحنة وسيارتى إسعاف.. تفاصيل قافلة صندوق تحيا مصر لدعم أهالى غزة

كشف محمود جميل، مراسل التليفزيون المصري، عن آخر مستجدات إطلاق قافلة مساعدات صندوق تحيا مصر.

وقال جميل في رسالة على الهواء لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن رئيس الوزراء أطلق القافلة لتتوجه إلى معبر رفح، ثم تدخل إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات الإنسانية المختلفة لأهالي قطاع غزة هناك.

قافلة تحيا مصر تضم 197 شاحنة وسيارتي إسعاف

وأضاف أن هذه القافلة هي الأكبر التي ستنطلق ضمن عدد كبير من القوافل وتحتوي على 197 شاحنة وسيارتي إسعاف، وبالتالي يصبح إجمالي المساعدات 199 شاحنة بها أكثر من 2500 طن مساعدات مختلفة مثل المواد الغذائية والطبية ومياه الشرب والأسرّة والأجهزة الطبية المختلفة والأدوية التي يحتاجها أهالي غزة، و73 ألف بطانية و11500 مرتبة وعدد من الكراسي المتحركة.

وأكد أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال بعض الرسائل المهمة عن القافلة مثل أن هذا هو رد الفعل الطبيعي والتلقائي من مصر وموقفها تجاه القضية الفلسطينية، وتقديم الدعم الثابت للفلسطينيين، وأن هذه المساعدات ستستمر على مدار اليوم والساعة ولن تكون هذه القافلة الأخيرة، بل ستكون هناك قوافل أخرى خلال الأيام المقبلة.