الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يؤكد استمرار هجماته على قطاع غزة

الاحتلال
الاحتلال

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي استمرار الهجمات الجوية والبرية والبحرية على قطاع غزة، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال 

وأعلن جيش الاحتلال عن ارتفاع عدد قتلاه رسميًا إلى 60 منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة في 27 أكتوبر الماضي، وإلى 375 منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابًا من ضاحية ذنابة، أثناء مروره على حاجز عسكري شرق طولكرم.

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