الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جبهة التحرير الفلسطينية: أمريكا الشريك الأساسى فى العدوان الإسرائيلى على غزة

الدكتور واصل أبويوسف
الدكتور واصل أبويوسف

تحدث الدكتور واصل أبويوسف، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، عن جرائم الحرب التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني.

الولايات المتحدة تسلح إسرائيل برًا وبحرًا وجوًا 

وقال أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، خلال مداخلة هاتفية لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إنه يجب وقف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، منوهًا بأن الولايات المتحدة هي الشريك الأساسي في العدوان الإسرائيلي على غزة، وهي التي تقوم بتسليح إسرائيل برًا وبحرًا وجوًا.

 نمضى قدمًا فى استراتيجيات ذات علاقة بتجريم الاحتلال الإسرائيلى

وأضاف الدكتور واصل أبويوسف: جبهة التحرير تنسق مع العديد من الدول العربية لتنفيذ آليات من أجل وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا: إننا نعمل على المضي قدما في استراتيجيات ذات علاقة بتجريم الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية أن الجبهة تعمل مع الدول العربية من أجل وقف مستدام لإطلاق النار وإدخال الوقود إلى قطاع غزة.

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