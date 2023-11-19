الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"مجنون ليلى الوجه الآخر للرواية" للدكتور يسري عبد الغني جديد دار غراب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

بصدر قريبا عن دار غراب للنشر والتوزيع كتاب "مجنون ليلي .. الوجه الآخر للرواية،  للباحث الدكتور يسري عبد الغني، والذي كشف في تصريحات خاصة لــ “الدستور”، عن ملامح كتابه، مشيرا إلى أن الكتاب عن قصة حب من أشهر القصص ورواية من أجمل الروايات، ولكي أسردها جمعت بين دفتيها ما كان من أمر قيس وليلاه ، وما كان من حبه وهواه ، وعشقه وشعره ونثره وخلاصة أمره .

يسري عبد الغني: قضيت سنوات طويلة في جمع ما كتب عن قيس وليلى

وتابع “عبد الغني”: يقع كتاب مجنون ليلي،  في 135 صفحة، وفيه  نقرأ قصة حب من أشهر القصص، قضيت سنوات طويلة في جمع ما كتب عن قيس وليلى في بطون الكتب والمصادر والمراجع والمخطوطات ، وما تحدث به أهل الفكر والرأي والتاريخ والأدب والرواة ، جمعت كل ذلك قدر الطاقة والإمكان ، تصفحته وقرأته وفحصته ومحصته ، واستبعدت منه الغث وكل ما يخالف المنطق والعقل والتاريخ ، واحتفظت بالثمين واجتهدت في أن أسرد هذه القصة التي أخذت مني سنين وسنين.

دكتور يسري عبد الغني

ولفت الدكتور يسري عبد الغني إلي أن كتاب مجنون ليلي .. الوجه الآخر للرواية، يسرد الأخبار عن قيس وليلى ، يسرد ما كان من أمر قيس وهو صغير ، وما صار إليه وهو كبير، وما قاله من أشعار وأقوال ، في ابنة عمه ومحبوبته ورفيقة صباه ليلى العامرية ، وما كان من أمر ليلى ورفضها الزواج منه مع أنها تحبه ولا تريد أن تبتعد عنه ، وفي سردنا أيضًا ما كان من أمر مرضها وموتها ، وما كان من أمر قيس عندما سمع بوفاتها .

حقيقة وجود شخصية قيس بن الملوح

وبالطبع لم يتجاهل مؤلف كتاب مجنون ليلي،  تحقيق أمر حقيقة وجود شخصية قيس بن الملوح ، التي أنكر وجودها بعض الباحثين ، حيث أكد بالأدلة والبراهين العلمية والفكرية وجود شخصية قيس بن الملوح العامري أمير المحبين، وبالتبعية وجود جميع شعراء الغزل العذري اللذين أنكرهم بعض البحاثة والمؤرخين .

يشار إلي أن الباحث دكتور يسري عبد الغني، باحث ومحاضر في الدراسات العربية والإسلامية والتاريخية بمصر . رئيس ومؤسس مركز الأصالة والماصرة للبحث العلمي والتنمية الثقافية. صدر له بالإضافة إلي كتابه الأحدث مجنون ليلي .. الوجه الآخر للرواية، العديد من المؤلفات البحثية والأدبية، نذكر من بينها: صفحات من تاريخ المكتبات العربية ــ البيروني ودروه في مقارنة الأديان ــ الإمام محمد عبده مقالات في فكره وإطلالة علي رحلة نفيه إلي بيروت ــ معجم المؤرخين المسلمين حتي القرن الثاني عشر الهجري وغيرها.

مجنون ليلى الوجه الآخر للرواية دكتور يسري عبد الغني دار غراب للنشر أشهر قصص الحب العربية ليلي العامرية قيس بن الملوح شعر الغزل

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