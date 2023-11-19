الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل اثنين من جنوده وإصابة ثالث فى معارك بغزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن مقتل اثنين آخرين من جنوده في المعارك الدائرة شمالي  قطاع غزة

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي اسمي الجنديين، مشيرا إلى مقتلهما خلال معارك وقعت في شمال قطاع غزة، حسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وبالإضافة إلى ذلك، أصيب جندي ثالث بجروح خطيرة، بينما كان في دورية يقوم بها مظليون، وذلك في معركة بشمال قطاع غزة.

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 قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 4 مواطنين فى الضفة

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أربعة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، بينهم صحفي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أيمن أبوعرام (34 عاما)، وتوفيق عمر أبوعرقوب (30 عاما)، ومهند نجيب حسن (25 عاما)، من بيرزيت شمال رام الله، والصحفي طارق الشريف من مدينة البيرة، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق الرئيسي المؤدي للبلدة، وأعاقت حركة المواطنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مواطنين، وأغلقت مداخل مدينة الخليل، وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين هيثم عصام الجعبري، وفتحي باسم ادكيدك، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.

وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال مداخل مدينة الخليل، والطرق الالتفافية، وشددت من إجراءاتها العسكرية.

تظاهر مئات الأشخاص فى تل أبيب ضد الحرب على قطاع غزة

وقد تظاهر مئات الأشخاص ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تل أبيب مساء أمس السبت.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المظاهرة نظمها حزب "حداش" اليساري. وتظاهر اليهود والعرب الإسرائيليون معا ضد العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.

وكتب على إحدى اللافتات "العين بالعين وكلنا عميان"، وذكرت قناة "كان" التليفزيونية أن المتظاهرين طالبوا بتغيير "أسوأ حكومة في تاريخ إسرائيل".

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