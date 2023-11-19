الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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" القاهرة الإخبارية": إطلاق 6 صواريخ من لبنان تجاه مستوطنة شلومي

صواريخ
صواريخ

أفادت فضائية القاهرة الاخبارية في نبأ عاجل، أنه تم إطلاق 6 صواريخ من لبنان تجاه مستوطنة شلومي، وذلك وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

مدفعية الاحتلال تجدد قصف البلدات الحدودية فى جنوب لبنان

وكانت  المدفعية الإسرائيلية قد قصفت، صباح  السبت، أطراف رأس الناقورة ومحيطها وجبل اللبونة، بعد تصعيد ليلي في جنوب لبنان.

وكشفت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان، عن أنه قد أغار الطيران الحربي على أطراف بلدتي مجدل زون والناقورة، وترافق ذلك مع قصف مدفعي عنيف على قرى شمع، وطيرحرفا، والناقورة، ومجدل زون، وعلما الشعب، وعيتا الشعب، ورامية ودبل.

 وأشارت الوكالة إلى أن القصف المعادي امتد لتتسع رقعة التعديات حتى أطراف بلدة المنصوري بالقطاع الغربي، لافتة إلى أن "العدو استهدف بلدة كفركلا منذ بعض الوقت بقذيفة على منطقة الخانوق، كما تتعرض بلدة مركبا للقصف المدفعي منذ ساعات الصباح الأولى".

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