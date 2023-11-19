الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بينها مناقشة المجموعة القصصية "سيروجا" بالحرية للإبداع.. أجندة الدستور الثقافية

مركز الحرية للإبداع
مركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية

مناقشة مجموعة “سيروجا”، واحدة من فعاليات أجندة الدستور الثقافية، بين العديد من الأمسيات التي يحتشد بها اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023، بين العروض الفنية والثقافية.

أبرز فعاليات أجندة الدستور الثقافية

ففي الخامسة، يحتضن بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب والتابع لمكتبة الإسكندرية، فعاليات "ورشة عمل مفتوحة للجمهور، بعنوان "صناعة الأفلام الوثائقية".

يحاضر في الورشة الكاتب الصحفي أحمد السرساوي خبير صناعة المحتوى، والدكتورة لمياء سمير أستاذ الإخراج التليفزيوني بكليات الإعلام، وكبير المخرجين بالتليفزيون المصري، وتقدم الورشة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ملتقى الهناجر الثقافي.

يشتمل برنامج الورشة على التعريف بأساليب ومراحل وجماليات صناعة الأفلام الوثائقية الراقية؛ بدءًا من انتاج الفكرة، وكتابة السيناريو (الاسكريبت)، مرورا بالتنفيذ والتصوير والمونتاج، وحتى العرض والتسويق.  

في سياق متصل، وضمن فعاليات سينما الأحد، والتي تنظمها مكتبة الإسكندرية، يعرض في السابعة مساء، فيلم “الضمير المنتقم”، وذلك في إطار برنامج السينما الصامتة. 

وفيلم “الضمير المنتقم”. فيلم روائي طويل صامت، إخراج ديفيد وارك جريفيث. إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية عام 1914، وتبلغ مدة عرضه  84 دقيقة.

وضمن أجندة الدستور الثقافية، وفي الإسكندرية أيضا، تستقبل قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السادسة والنصف مساء، أمسية ثقافية لمناقشة المجموعة القصصية “سيروجا”، للكاتبة مارينا سامح، ويناقشها كلا من: الكاتبة رانيا ثروت والشاعر أحمد الشيخ، وتدير الأمسية الكاتبة جيهان حسين.

وفي السادسة مساء، تعقد  فعالية جديدة من فعاليات منتدى ثقافة وإبداع، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بمركز الإبداع بساحة دار الأوبرا، حيث تلقي د. جيهان عمران الأستاذ بقسم المعلومات والمكتبات والوثائق بكلية الآداب جامعة القاهرة؛ محاضرة بعنوان "وثائق طه حسين.. الطالب بالجامعة المصرية".

تأتي هذه المحاضرة في إطار الاحتفاء بمرور خمسين عامًا على رحيل د. طه حسين، حيث تقدم دراسة لمجموعة من وثائق ملف الطالب الشيخ طه حسين بالجامعة المصرية من سبتمبر 1912 إلي أبريل 1914.

وضمن فعاليات اليوم، في أجندة الدستور الثقافية ، تحتفل أوبرا دمنهور في السابعة مساء بأعياد الطفولة من خلال حفل فني يحييه أطفال مركز تنمية المواهب بدار أوبرا دمنهور ،

يتضمن برنامج الحفل باقة من المعزوفات الموسيقية منها:حتى آخر العمر لـ عمر خورشيد - شمس الزناتي لـ هاني شنودة - سهر الليالي لـ فيروز - تتر فيلم أبو على - ميدلى محمد فوزى - محسوبكوا انداس لـ ايمان البحر درويش - مقدمة ألف ليلة وليلة لـ أم كلثوم - نسم علينا الهوى لـ فيروز - حلوين من يومنا والله لـ سيد مكاوى - رقصة الساحرات.

وفي ذات السياق، وضمن أجندة الدستور الثقافية، يحتضن مسرح الجمهورية بعابدين، في الثامنة مساء، حفل للإنشاد الديني، لفرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات .

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الغنائية والأناشيد والابتهالات الدينية التراثية والحديثة منها، يا رب صلى على المجتبى لـ محمد عبد الله ، يحن إلى أرض الحجاز لـ إسماعيل سكر ، ماشى فى نور الله لـ حمدى رضا ، المسك فاح - صلى الله على طه من التراث الصوفى ، مدد يا نبى - حب الرسول لـ محمد الكحلاوى ، يا سيدى وإمامى لـ كمال الطويل ، التعطيرة النبوية لـ سيد موسى ، قول لهم الله نصرنى لـ أحمد صدقى ، مولاى لـ بليغ حمدى ، يا منى عينى لـ أحمد عبد الله ، محمد يا رسول الله لـ جمال سلامة ، إلهى مع أعظمك لـ رياض السنباطى ، أسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوى .. أداء محمد عبد الحميد ، محمد نشأت ، محمد الجزار ، طه حسين ، وائل سراج ، محمد حسين ، إبراهيم فاروق وأمنية سمير.

أجندة الدستور الثقافية المجموعة القصصية سيروجا مركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية مكتبة الاسكندرية مسرح الجمهورية بيت السناري الأثري بالسيدة زينب

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