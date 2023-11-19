فايننشال تايمز: معاناة سكان غزة تهدد بإثارة المزيد من التشدد وإذكاء عدم الاستقرار في المنطقة

قال مسئولون عرب لصحيفة فايننشال تايمز، إنه من المستحيل هزيمة حركة حماس، مؤكدين أن معاناة سكان غزة تهدد بإثارة المزيد من التشدد وإذكاء عدم الاستقرار في المنطقة، ولهذا لدى العرب شعور بالاحباط من موقف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حيال تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

فاينيشال تايمز: من المستحيل هزيمة حماس

وقال المسؤولون لصحيفة فايننشال تايمز، إنه من المستحيل هزيمة حركة حماس، معتبرين أن الولايات المتحدة تستخدم معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل.

وكشف مسؤول عربي كبير لصحيفة فايننشال تايمز "نحن محبطون للغاية" من الولايات المتحدة، مضيفًا أنها تمكن إسرائيل من استخدام المساعدات "كأداة إضافية" لمعاقبة المدنيين بشكل جماعي.

وقال المسؤول إن هناك مخاوف من أن مستوى الغضب في العالمين العربي والإسلامي بشأن معاناة سكان غزة يشكل تهديدات لأمنهم الداخلي والإقليمي.

وتابع "إنهم لا يستطيعون القضاء على حماس، وإذا فعلوا ذلك، فإن ذلك يمهد الطريق لشيء أسوأ، ليس فقط في غزة، بسبب المعاناة التي سيخلقونها نفس الغضب الذي يشعرون به في الأردن ومصر وأماكن أخرى في جميع أنحاء العالم الإسلامي وسينتهي الأمر بأن تصبح إسرائيل أقل أمنا، وليس أكثر”، وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة يجب أن تشعر بالقلق من "خسارة جيل كامل من العرب".

دعوة بايدن لإطلاق سراح المحتجزين

يأتي هذا فيما دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن حماس إلى إطلاق سراح المحتجزين لديها وتسليم الأفراد الذين يقفون وراء عملية 7 أكتوبر على إسرائيل، حيث أكد مجددا معارضته لوقف إطلاق النار في غزة.

وفي مقال افتتاحي نُشر السبت في صحيفة واشنطن بوست، كتب الرئيس الأمريكي: “إذا كانت حماس تهتم على الإطلاق بحياة الفلسطينيين، فسوف تطلق سراح جميع المحتجزين ، وتسلم السلاح، وتسليم القادة والمسؤولين عن 7 أكتوبر. "

وقالت الصحيفة: تسلط تصريحاته الضوء على الانقسام العميق بين واشنطن وحلفائها العرب الذين دعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وكتب بايدن: “طالما أن حماس تتمسك بأيديولوجيتها التدميرية، فإن وقف إطلاق النار ليس سلاما”.

كما جادل بايدن في مقال الرأي بأن السلطة الفلسطينية يجب أن تحكم غزة والضفة الغربية بعد انتهاء الحرب، وحث قادة إسرائيل على وقف ما وصفه بـ “العنف المتطرف” ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

العرب ضغطوا على الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار

وقالت الصحيفة، إن الزعماء العرب ضغطوا على الولايات المتحدة للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وسبق وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن إسرائيل تحتجز "2.3 مليون فلسطيني كرهائن" في إشارة إلى سكان غزة.

وقال الصفدي: "هذا ليس وقت تنميق الكلمات.. و هذا ليس دفاعا عن النفس، هذا عدوان سافر، ضحاياه مدنيون أبرياء فهناك كارثة تحدث ويجب أن يتوقف من أجل الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأكملها من العيش في سلام”.

كما دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش مؤتمر حوار المنامة، “المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف ضد كافة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة”.