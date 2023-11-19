الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمطار غزيرة على دمياط و والمحافظ ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

امطار دمياط
امطار دمياط

شهدت محافظة دمياط، صباح اليوم الأحد، موجة من الطقس السيئ وتساقط الأمطار الغزيرة، في عدة مناطق داخل المحافظة، وذلك خاصة مدن رأس البر، وعزبة البرج، ودمياط الجديدة، وقرية جمصة البلد، إضافة إلى بعض قرى دمياط.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية ، قد توقعت تساقط أمطارعلى بعض مدن محافظة دمياط خلال الأيام المقبلة، خاصة مدن رأس البر، وعزبة البرج، ودمياط الجديدة، وقرية جمصة البلد، وقد شهدت المحافظة هطول أمطار غزيرة تسببت في تعطل حركة الصيد نسبيا في بوغاز عزبة البرج في دمياط

خطة عمل للتعامل مع أية طوارئ تنتج بسبب تغييرات حالة الطقس

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن المحافظة استعدت جيدًا لاستقبال نوات الأمطار المحتملة، موضحة أن هناك خطة عمل تم وضعها لكافة القطاعات للتعامل مع أية طوارئ تنتج بسبب تغييرات حالة الطقس، وأن هناك غرفة عمليات لمتابعة الموقف أولا بأول، فضلا عن تخصيص أرقام لتلقي شكاوى المواطنين للتعامل الفوري معها.

و تم رفع حالة الاستعدادات القصوى في الوحدات المحلية للمراكز والقرى والمدن في محافظة دمياط، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتنفيذ حملات لكسح ورفع مياه الأمطار في شوارع دمياط.

 استقبال وتداول 58 سفينة بميناء دمياط

في سياق آخر، استقبل  ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادر 9 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34931 طن تشمل: 16175 طن يوريا و  651 طن جبس معبأ و1000 طن ملح و3897 طن رمل  و1958 طن علف بنجر و11250 طن بضائع متنوعة. 

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36667 طن تشمل:  9857 طن خردة  و9241 طن حديد و200 طن بذرة كتان و4024 طن ابلاكاش و1081 طن خشب زان و12264 طن قمح.

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