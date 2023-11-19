الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

آخر موعد للتقديم بوظيفة معاون نيابة إدارية 2023.. المؤهلات والشروط المطلوبة

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

تواصل النيابة الإدارية، إتاحة التسجيل إلكترونيًا عبر موقعها الرسمى لإجراءات التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي حتى يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر.

المؤهلات المطلوبة بوظيفة معاون نيابة إدارية 2023

1- خريجي كليات الحقوق دفعة 2023.

2- خريجي كليات الشريعة والقانون دفعة 2023.

3- خريجي كليات الشرطة دفعة 2023.

شروط التقديم بوظيفة معاون نيابة إدارية 2023

وحددت النيابة الإدارية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم بوظفية معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2023، على النحو التالي: 

1- أن يكون التقدير التراكمي للمتقدم لا يقل عن جيد.

2- أن يجتاز المقابلة الرسمية.

3- توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي. 

4- اجتياز إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

5- بعد اجتياز المتقدم لهذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية.  

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