مراسلة القاهرة الإخبارية: الإسرائيليون لا يريدون بقاء نتنياهو فى السلطة (فيديو)

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن الشعب الإسرائيلي لا يريد بقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في السلطة الإسرائيلية بعد الآن، وخاصة بعد أن الصفقة التي شملت إدخال الوقود إلى قطاع غزة، وذلك دون الإفصاح عن أي جديد في ملف الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

وأضافت "أبو شمسية"، في مداخلة بقناة القاهرة الإخبارية، أن كافة استطلاعات الرأي التي تم إعدادها في الآونة الأخيرة داخل الأراضي الإسرائيلية، تؤشر بأن المواطن الإسرائيلي يرفض بقاء نتنياهو في هذا المنصب، وذلك فضلًا عن الخلافات الواضحة بين الحكومة الإسرائيلية في الداخل، والتخبطات الواسعة في التصريحات الرسمية والقرارات التي يدلون بها من حين لآخر.