"أبو دياب": هناك خلل فى الموقف الأوروبى بشأن وقف الحرب على غزة (فيديو)

قال الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية، إن الموقف الأوروبي تحسن بعض الشيء بشأن الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، كما أن هناك رأي عام يتحرك بقوة، ولكن كل هذا غير كافي؛ لأنه لا يبلور رأي عام أوروبي موحد قادر على الضغط والتأثير في وقف الحرب على غزة.

وأضاف "أبو دياب"، في مداخلة هاتفية بقناة القاهرة الإخبارية، أن بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا والنمسا وغيرها ما تزال على موقفها المنحاز تمامًا لإسرائيل، وهذا الخلل في الموقف الأوروبي مهم للغاية؛ لأن أحداث الحرب على غزة علمتنا أن الغرب بالرغم من خسوف دوره بعض الشيء، لا يزال مركزيًا في اللعبة الدولية.