الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كاهن "مطرانية الزقازيق ومنيا القمح": ندعم الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة

القس بافلوس جمال
القس بافلوس جمال

قال القس بافلوس جمال، كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس ماريوحنا الرسول "مطرانية الزقازيق ومنيا القمح"، إنه يدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي فترة رئاسية جديدة، حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استطاع أن  يحقق الأمن والأمان داخل مصر، وأن نعمة الأمن والاستقرار من النعم التى يمكن شرائها بالمال، وأن العديد من الدول تحاول أن تسعى لذلك الأمان المتواجد داخل مصر.

و أضاف أن ما تنعم به البلاد الآن هو بفضل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكيمة وفضل مجهوداته الكبيرة، وخبرته فى التعامل السياسي الداخلي والخارجي.

وأوضح القس بافلوس جمال، أن الرئيس وحكومته له جهود كبيرة في محاربة الغلاءء ومحاربة الإرهاب، لافتًا إلى أن الشعب بأكمله يدعو له بالتوفيق، وأن يحفظ الله مصر ويوفقه في إدارتها. 

يذكر أنه قد احتشد المئات من أهالي محافظة الشرقية، في ساحة ميدان أبو خليل، بمدينة الزقازيق، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد لتأييد ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي. 

ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، مؤتمرًا جماهيريًا بمدينة الزقازيق، لدعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة قادمة، وذلك بمشاركة ممثلين لكل طوائف الشعب من الأزهر والاوقاف والكنيسة والكيانات السياسية المختلفة، وبحضور أعضاء البرلمان وحشد كبير من أهالي المحافظة.

وانطلقت فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، برموزهم الانتخابية التي يستخدمها المرشحون في السباق الرئاسي.

وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر المقبل.

وعرفت الهيئة الوطنية للانتخابات في قرارها رقم 15 لسنة 2023 الخاص بالدعاية الانتخابية بأن تكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعاتالمحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

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