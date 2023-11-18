الهباش: نتنياهو يدير ظهره للمجتمع الدولي معتمدًا على الدعم الأمريكي (فيديو)

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدير ظهره للمجتمع الدولي بشكل واضح، معتمدًا على دعم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية له في الحرب على قطاع غزة.

وأضاف الهباش، في مداخلة هاتفية بقناة القاهرة الإخبارية، مساء يوم السبت، أنه يجب تطبيق القانون الدولي على الاحتلال الإسرائيلي؛ من أجل وقف العدوان الغاشم على شعب فلسطين، كما أن نتنياهو يريد أن يبقي الانقسام وقطاع غزة خارج دائرة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.

وواصل: "المجتمع الدولي لا يزال يدور في فلك الحديث عن القانون الدولي، وإسرائيل لا تكترث".