السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمين مساعد مستقبل وطن: الرئيس السيسى صاحب أكثر مبادرات أفادت الشعب

ماجد دياب
ماجد دياب

قال ماجد دياب غانم أمين مساعد بالأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إنه يؤيد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال ما بدأه من إنجازات، مؤكدا أن الشعب المصرى يتكاتف ويظهر معدنه فى المِحن، ويصطف وراء قيادته.

وأضاف دياب، أننا قد رأينا أن الشعب قد تغاضى عن الكثير من الأمور بما فيها الأزمات الاقتصادية وغلاء الأسعار، ونسى كل شئ، والتفت للحفاظ على أرض مصر وترابها.

وتابع أننا فى محافظة الشرقية، نعتبر من أكثر المحافظات استفادت من المبادرات الرئاسية، كمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، ولدينا كمية طرق حدث فيها  طفرة كبيرة، كما تم القضاء على فيروس سى بعد ما كنا من أكثر البلاد إصابة به، موضحا أن هناك أيضا مبادرات كثيرة فى جميع المجالات.

وأوضح أن الرئيس السيسى فى القضية الفلسطينية، قد تصرف بحكمة بالغة، وبخطوات رشيدة، وأن الشعب يوافق ويؤيد خطواته، مؤكدا أن الشعب يؤيد يلتف حول قرار الرئيس فيما يراه مناسبا بخصوص تلك القضية.

يذكر أنه قد احتشد المئات من أهالى محافظة الشرقية، فى ساحة ميدان أبو خليل، بمدينة الزقازيق، للمشاركة فى فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد لتأييد ودعم المرشح “عبد الفتاح السيسى”.

حزب مستقبل وطن ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرات الرئاسية طفرة كبيرة مؤتمر شعبي أمانة حزب مستقبل وطن

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