منهم طبيب ونجله.. إصابة 3 إثر انقلاب سيارة بطريق غرب أسوان

وقع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قرية غرب أسوان، مساء اليوم السبت، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

تفاصيل الواقعة

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق غرب أسوان، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

انتقال الجهات الأمنية

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

اسماء المصابين

وبالتحريات الأولية والفحص تبين أن المصابين هم كلًا من: عبدالناصر محمدعبدالمتعال، عمره ٤٩سنة، وإصابته كدمات وكسور بالساقين وجروح متفرقه، بالجسم، ويعمل (دكتور واستشاري طب الأطفال بجامعة أسوان)، ونجله محمدعبدالناصر، عمره ١٤سنة، وإصابته جروح قطعيه بالساق الأيمن وكدمات بالجسم، وسمية محمود محمد، وعمرها ٤٠سنة، وإصابتها اشتباه كسربالساق الأيمن.

وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.