محافظ شمال سيناء يشيد بدور الأزهر في دعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة

أشاد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بدور مؤسسة الأزهر الشريف في دعم القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بالمساعدات المتنوعة.

شوشة يستقبل قافلة الأزهر

وأكد المحافظ، خلال استقبال قافلة الأزهر الشريف أثناء وصولها إلى مدينة العريش، في حضور اللواء مصطفي محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ سالم العكش، عضو مجلس الشيوخ، على مواقف شيخ الأزهر تجاه القضية الفلسطينية.

وأشار المحافظ إلى أن القافلة تضم 10 شاحنات محملة بـ 290 طنًا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمواد الإغاثية، مقدمة من الأزهر الشريف لدعم أبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضح الدكتور عبد ربه محمد عميد كلية الزراعة في جامعة الأزهر جهود الدولة المصرية في إيصال المساعدات الي قطاع غزة ودور مصر احتواء الموقف في قطاع غزة بالتنسيق مع جميع الأطراف، لافتا إلى دعم الأزهر الشريف لقرارات الدولة والرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

وأكد الدكتور إبراهيم السمادوني عميد كلية التربية بجامعة الأزهر أن قوافل الأزهر الشريف مستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.