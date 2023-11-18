سقوط أمطار رعدية غزيرة على مدينة مرسى مطروح

شهدت مدينة مرسى مطروح، منذ قليل، سقوط أمطار رعدية غزيرة مصاحبة لرياح أغرقت الشوارع والميادين حيث أعلنت المحافظة حالة الطوارئ تحسبا لحدوث أى تداعيات.

_ عقد غرفة العمليات الرئيسية

كما أعلنت محافظة مطروح عقد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن الثمانية لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين أن وجدت وسرعة حلها على الفور.

وفى سياق آخر، شهد العميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح اصطفاف معدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة مرسى مطروح لمتابعة مدى الاستعداد لمواجهة أى طوارئ بحضور لجنة من وزارة التنمية المحلية برئاسة هاني عبد الوهاب مدير عام المتابعة بالوزارة وقيادات مجلس المدينة.

مجابهة الأزمات والكوارث

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، أن الهدف من الاصطفاف هو الوقوف على مدى استعداد معدات وسيارات مجلس مدينة مرسى مطروح لمجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها، ومراجعة جاهزية كافة المعدات للسيطرة في حالة طوارئ، لتكون على أهبة الاستعداد للتعامل مع أزمة أو كارثة طبيعية وربط المدينة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأشار عبد المجيد، إلى متابعة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عملية الاصطفاف التي رفعت درجة الاستعداد القصوى لمراجعة كفاءة المعدات والسيارات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ طبقا لتعليمات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.