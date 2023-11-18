انطلاق المؤتمر الجماهيرى للمرشح الرئاسى فريد زهران بالفيوم (صور)

انطلق منذ قليل، المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران، بمدينة الفيوم.

وقال الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن المؤتمر الجماهيري اليوم هو استكمال لسلسلة المؤتمرات الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران لعرض برنامجه الانتخابي.

ويأتي المؤتمر استمرارًا للمؤتمرات الجماهيرية التي يعقدها المرشح الرئاسي فريد زهران بمحافظات مصر، لاستعراض الملامح الأساسية للبرنامج الانتخابي بمحاوره الثلاثة: الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

جاء ذلك بحضور النائب إيهاب منصور، أمين الهيئة البرلمانية للحزب وعضو مجلس النواب، والمهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب، والنائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، والدكتورة أميرة صابر عضو مجلس نواب، وريهام عبد النبي عضو مجلس نواب، وخالد راشد نائب رئيس الحزب، والدكتور محمد طه عليوة عضو مجلس الشيوخ، ومنة الشماخ أمينة الإعلام ومنسق الإعلام بالحملة، والمستشار حسني سباله عضو اللجنة القانونية بالحملة، وفريد شوقي عضو هيئة عليا بحزب العدل، وحسام حسن عضو هيئه عليا بحزب العدل، وحشد من أهالي محافظة الفيوم.

انطلاق المؤتمر الجماهيرى للمرشح الرئاسى فريد زهران بالفيوم