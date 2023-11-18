السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا أرساني يترأس القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء المعلقة

الأنبا أرساني أسقف
الأنبا أرساني أسقف هولندا

صلى الأنبا أرساني أسقف هولندا، صباح اليوم، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء المعلقة بمصر القديمة.

أثناء القداس الإلهي ألقى كلمة روحية عن التجارب،حضر القداس أباء كهنة الكنيسة والدياكون بيتر ميخائيل الخادم بإيبارشية هولندا وأعداد غفيرة من الشعب القبطي.

في سياق متصل بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية،افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم السبت، كنيسة القديس يوحنا المعمدان بمدينة الخَيَّالَة، بحي البساتين التابعة لقطاع كنائس مصر القديمة، ودشن مذابحها وأيقوناتها، ليصل عدد الكنائس التي تدشن بيد قداسته منذ تنصيبه بطريركًا 181 كنيسة.

وتحل اليوم الذكرى الحادية عشرة لتنصيب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا وبطريركًا على كرسي القديس مار مرقس الرسول ليصبح البابا الـ118 في سلسلة باباوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وصلى قداسته والآباء المطارنة والأساقفة صلاة البخور الثالث للتدشين، حيث تم تدشين المذبح الرئيس بالكنيسة على اسم القديس يوحنا المعمدان، والمذبح البحري على اسم القديسين القوي الأنبا موسى والأنبا كاراس السائح، والمذبح القبلي على اسم الشهيدين أبسخيرون القليني ومار بقطر بن رومانس.

ودُشِنَت كذلك أيقونة البانطوكراطو في شرقية الهيكل، وأيقونات حامل الأيقونات (الأيكونوستات) والأيقونات الموجودة في صحن الكنيسة.

وألقى قداسة البابا كلمة عقب التدشين قدم في بدايتها الشكر لله قائلًا: "نشكر لله الذي يعطينا نِعم جديدة في كل صباح ويبارك حياتنا بأعماله، ونشكره على السلام الذي في بلادنا وعلى المحبة التي تربط كل المصريين معًا".

وأضاف: “محبة في أرض هذا الوطن وفي تراب هذا الوطن، وكما نعلم أن مصر هي التي علّمت العالم فن الأعمدة، ففي عصر الفراعنة أقامت المسلّات وكانت المسلّات في كل ربوع مصر،وفي العهد المسيحي والأزمنة المسيحية كانت المنارة، المنارة التي تُعبر عن الكنيسة، ثم في العصور الإسلامية كانت المئذنة، ومن هذا الفن فن الأعمدة انتقل إلى كل العالم، فلم يكن معروفًا في أي مكان آخر في العالم سوى في مصر"

الانبا ارساني اباء كهنة الشعب القبطي البابا تواضروس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

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