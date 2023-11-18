السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حزب حماة وطن ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بالغربية لدعم الرئيس السيسى

حزب حماة وطن أمانة
حزب حماة وطن أمانة محافظة الغربية

نظم حزب حماة وطن أمانة محافظة الغربية مؤتمرًا جماهيريًا لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات القادمة، وذلك من أجل استكمال الإنجازات التي شهدها الشعب المصري السنوات الماضية.

في هذا الصدد قال اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لحزب حماة الوطن، إن الحزب يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد شعراوي، مساعد رئيس الحزب لأمانات وسط الدلتا، أن صوت المصريين في هذه الانتخابات واجب وأمانة، ولا بد من مشاركة الجميع في الحياة السياسية.

وأضاف السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن هناك مجموعات كبيرة من شعب الغربية، وهذا دليل على وعي الشعب بأهمية الانتخابات الرئاسية في الفترة القادمة.

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