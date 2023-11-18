"الأونروا": نتلقى صورًا ولقطات "مروعة" لعشرات الشهداء فى قصف مدارسنا بغزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، أن مفوض عام وكالة "الأونروا" لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بيير كرينبول، أعلن أن الوكالة تتلقى صورًا ولقطات "مروعة" لعشرات الشهداء والمصابين في قصف مدارس الأونروا شمال قطاع غزة.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا، التي كانت بمثابة ملاذ آمن للمئات من النازحين الفلسطينيين، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء العديد من الشهداء والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني جراء القصف الإسرائيلي.